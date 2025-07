Prawie 4/5 firm budowlanych z sektora MŚP (78%) ocenia swoją obecną płynność finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, mimo że blisko 70% z nich zmaga się z opóźnieniami w płatnościach, wynika z raportu przygotowanego przez UCE Reseach na zlecenie fintechu Cashy. Choć ponad połowa firm spodziewa się poprawy sytuacji w nadchodzących miesiącach, 17% nie potrafi przewidzieć, jak będzie wyglądała ich płynność w najbliższej przyszłości.

„Zdecydowana większość badanych firm (78%) deklaruje, że obecnie ich sytuacja płynnościowa jest dobra lub bardzo dobra, 15% ocenia ją jako przeciętną, a jedynie 7% przyznaje się do złej lub bardzo złej kondycji finansowej. Jednocześnie dane z badania wskazują, że aż 67% firm doświadcza regularnych opóźnień w płatnościach od kontrahentów. W budownictwie inżynieryjnym sytuacja jest jeszcze bardziej wymagająca – aż 42% firm z tego segmentu ocenia swoją płynność jako średnią lub złą. Może to świadczyć o rozbieżności między subiektywną oceną sytuacji a rzeczywistym ryzykiem utraty płynności” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Płynność finansowa MŚP w budownictwie 2025”.

Z badania wynika ponadto, że 57% firm oczekuje poprawy płynności finansowej w najbliższych sześciu miesiącach. 35% zakłada, że sytuacja pozostanie bez większych zmian, a tylko 8% obawia się pogorszenia. 17% firm nie potrafi jednoznacznie ocenić, w którą stronę pójdą zmiany, wskazano w informacji.

„W warunkach ograniczonego dostępu do kredytów bankowych i wzrostu kosztów finansowania, małe i średnie firmy budowlane coraz aktywniej sięgają po narzędzia wspierające zarządzanie płynnością. Poza kredytami obrotowymi, z których korzysta co trzecia firma (31%), do najczęściej stosowanych strategii należą odraczanie płatności kontrahentom (29%), leasing (27%) i wcześniejsze ściąganie należności (25%). Coraz większą popularność zyskuje również skonto – aż 60% firm deklaruje gotowość do udzielenia rabatu w zamian za wcześniejszą zapłatę faktury” – czytamy dalej.

„Wśród MŚP skonto przestaje być postrzegane jako koszt, a zaczyna funkcjonować jako narzędzie, które pozwala szybciej odzyskać środki, poprawić przewidywalność przepływów finansowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne” – skomentował dyrektor ds. sprzedaży i partner w Cashy Edmund Kubeczka, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślają eksperci Cashy, w obecnym otoczeniu gospodarczym skonto staje się realną alternatywą dla kredytów i faktoringu.

Raport „Płynność finansowa MŚP w budownictwie 2025″ został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą CAWI 19-20 marca 2025 roku. Wzięło w nim udział 187 firm budowlanych z całej Polski, reprezentujących segmenty budowy budynków, robót specjalistycznych i budownictwa inżynieryjnego. Respondentami były osoby decyzyjne posiadające wiedzę na temat finansów firm. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie fintechu Cashy przez UCE Research, a raport opracowali eksperci PMR Market Experts.

Cashy to polski fintech oferujący rozwiązanie B2B, które umożliwia dużym firmom zarabianie na przyspieszaniu płatności faktur swoich dostawców.

Źródło: ISBnews