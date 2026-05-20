ABB rozbuduje fabrykę rozdzielnic średnich napięć w Przasnyszu kosztem ok. 100 mln zł. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwie nowe linie produkcyjne i magazyn wysokiego składowania. Oddanie drugiej linii do eksploatacji planowane jest do końca 2026 r.

„Pierwsza nowa linia produkcyjna rozdzielnic 24 kV jest już gotowa, a druga linia rozdzielnic 36 kV powstanie kosztem ok. 50 mln zł do końca obecnego roku” – powiedział prezes ABB w Polsce Stanisław Tański.

Jak podkreślił, dzięki inwestycji docelowo do końca 2027 roku w Przasnyszu powstanie ok. 200 nowych miejsc pracy, dzięki czemu zatrudnienie w zakładzie przekroczy 500 pracowników.

Inwestycja jest częścią szerszego projektu inwestycyjnego, ogłoszonego niedawno przez ABB, zakładającego inwestycje o wartości 200 mln USD w ciągu trzech lat w sześciu krajach europejskich: Włoszech, Polsce, Bułgarii, Finlandii, Niemczech i Norwegii.

ABB jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie elektryfikacji i automatyzacji. Działa w Polsce od 1992 roku. Ma dwa zakłady produkcyjne napędów i modułów trakcyjnych w Aleksandrowie Łódzkim i Przasnyszu. Zatrudnia ok. 3800 pracowników. W 2025 r. miało 780 mln USD przychodów.

Źródło: ISBnews