Flexi Lease, nowy koncept najmu elastycznego, został właśnie ukończony i jest już gotowy na wprowadzenie się pierwszych klientów, podał Adgar Poland. Pierwsze biura Flexi Lease zostały udostępnione w kompleksie Adgar Plaza A w Warszawie. Najmniejszy „unit” biurowy jest przeznaczony dla ok. 40 osób, a największy dla ok. 70. Istnieje też możliwość łączenia unitów i zapewnienia ok. 200 stanowisk pracy w ramach jednego piętra.

„Ten projekt, to kolejna po Brain Embassy i BeYourself, propozycja najmu na elastycznych warunkach przygotowana przez Adgar Poland. Oferuje ergonomię pracy i najwyższą jakość wykończenia powierzchni biurowej przy braku konieczności podejmowania wieloletnich zobowiązań przez klientów” – czytamy w komunikacie.

Flexi Lease to rozwiązanie dostosowane do zmieniających się potrzeb najemców powierzchni biurowej. W ramach Flexi Lease klienci mają do swojej dyspozycji kompaktowe biura składające się z open space, sal spotkań, gabinetów oraz aneksu kuchennego, a dodatkowo strefę wspólną, z której korzystają wszyscy najemcy z danego piętra. W przestrzeni wspólnej znajduje się kuchnia, strefa chill – out, kanapy, fotele, huśtawka itd., podano także.

Nowatorskim rozwiązaniem w zakresie Flexi Lease jest to, że firmy mają możliwość indywidualnego doboru pakietu usług. Produkt jest dostępny w wersji podstawowej, czyli bez mebli i zakłada wyposażenie biura w meble klienta. Adgar proponuje również wersję premium z meblami, dostępem do powierzchni co-creatingowej Brain Embassy, która z kolei oferuje szeroki program merytoryczny, szkolenia, eventy, lekcje angielskiego, zajęcia jogi i wiele innych, dodano.

Adgar Poland jest długoterminowym właścicielem nieruchomości biurowych. Firma funkcjonuje na rynku izraelskim, kanadyjskim i belgijskim, w Polsce obecna od 1999 r. Do tej pory Adgar koncentrował się na rynku warszawskim, gdzie posiada portfolio budynków biurowych na Mokotowie i Ochocie, m.in. Adgar Park West i Kompleks Adgar Plaza.

Źródło: ISBnews