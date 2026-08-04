Deweloperzy AFI i Echo Investment wynajęli firmie PwC Polska 20 tys. m2 w powstającym w ramach warszawskiego projektu Towarowa22 biurowcu AFI Tower, podała Towarowa22. Oznacza to największą tegoroczną transakcję biurową i pozyskanie głównego najemcy dla obiektu.

AFI Tower to 150-metrowy biurowiec powstający w biznesowym centrum Warszawy. Wieżowiec jest najwyższym punktem superkwartału Towarowa22 realizowanego przez firmy AFI, Echo Investment oraz Archicom i łączącego funkcje biurowe, mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne.

„Jesteśmy dumni, że PwC zdecydowało się wybrać AFI Tower na swoją nową polską siedzibę. Rekordowa umowa wynajmu 20 tys. m2 to ważny kamień milowy, który stanowi wyraźny sygnał, że miejsca zaprojektowane z myślą o przyszłości niezmiennie przyciągają wiodących międzynarodowych pracodawców. Położone w finansowym i technologicznym centrum stolicy, przy Rondzie Daszyńskiego, biura w Towarowej22 będą wspierać rozwój biznesu, a ich użytkownicy docenią jakość środowiska pracy” – powiedział Leasing & Asset Director w Echo Investment Michał Żelski, cytowany w komunikacie.

Na placu budowy trwają obecnie zaawansowane prace podziemne, które postępują zgodnie z założonym harmonogramem. Budynek zostanie ukończony w II połowie 2028 roku, przypomniano.

W Polsce PwC, które świadczy usługi profesjonalne (audyt i usługi atestacyjne, doradztwo podatkowo-prawne, transakcyjne i biznesowe), posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 7000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews