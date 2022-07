Alior Bank wdrożył do swojej oferty, jako pierwszy bank na rynku, rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, podał bank. Kredyty bez wkładu własnego będzie można zaciągać od 14 lipca.

W Alior Banku możliwe będzie zaciągnięcie kredytu hipotecznego do 100% wydatków, z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, poinformował bank.

„Proponowane rozwiązania dostępne będą w ramach wszystkich dostępnych ofert dotyczących kredytów hipotecznych proponowanych w Alior Banku” – zapowiedziała dyrektor działu bankowości hipotecznej Anna Miler, cytowana w komunikacie.

„Spłatę części kredytu stanowiącą brakujący wkład własny, po spełnieniu przez kredytobiorców określonych warunków, gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, z którym Alior Bank nawiązał w tym zakresie współpracę” – czytamy dalej.

Zakres gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanej w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” to nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków na pokrycie których udzielany jest kredyt, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

„Jednorazowa prowizja za objęcie gwarancją wynosi 1% kwoty gwarancji i jest pobierana przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Alior Banku” – informuje bank w komunikacie.



Gwarancja udzielana jest dla kredytów związanych z finansowaniem nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ich budowy czy wykończenia, a także nieruchomości gruntowej lub jej części. Kredyt hipoteczny objęty tą gwarancją może zostać udzielony do 31 grudnia 2030 r. Minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat, waluta kredytu to PLN.

Jak przypomina Alior Bank, BGK przewiduje także dokonywanie na rzecz kredytobiorcy spłaty części kredytu hipotecznego, objętego gwarancją w związku z powiększeniem rodziny kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko w ramach tzw. spłaty rodzinnej.

„Alior Bank jest pierwszym z banków, który wdrożył do swojej oferty program 'Mieszkanie bez wkładu własnego’, przygotowany w oparciu o ustawę z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym” – podkreśla bank w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews