2022 był rokiem dość trudnym. Strach klientów przed sytuacją wojenną, wysoka inflacja i brak dostępności kredytów – z tym borykała się branża nieruchomości. W branży biurowej dominowały butiki, niewielkie biurowce. Rozwój przeżywały też magazyny. W 2023 roku czeka nas zmniejszenie podaży produktów mieszkaniowych na rynek.

„Co roku słyszę, że rynek usiądzie, że będzie taniej, że będzie można nabywać mieszkania w promocji itd. Inwestorzy i deweloperzy analizują to, co jest na rynku. My staramy się jako branża dostarczać na ten rynek tyle produktów, ile ten rynek jest w stanie udźwignąć. My zmniejszyliśmy budowę naszych mieszkań, wielu deweloperów zawiesiło swoje projekty inwestycyjne i w 2023 roku na rynek wyjdzie prawdopodobnie ok. 50-60 tys. mieszkań. W ostatnich 3-5 latach było ich 150-250 tys.” – mówi Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu, Royal Sail Investment Group sp. z o.o. w programie Okiem EKSPERTA.

W materiale informacje dotyczące: