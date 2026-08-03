Appeninn Asset Management Holding (Appeninn) sfinalizował transakcję zakupu 11 nieruchomości handlowych od Dekada SA w 11 polskich miastach, podał Appeninn. W skład transakcji wchodzi siedem parków oraz cztery centra handlowe o łącznej powierzchni najmu (GLA) wynoszącej blisko 53 tys. m2. Wartość umowy przekracza 100 mln euro.

Inwestycja znacząco rozbudowuje segment handlowy w polskim portfelu Appeninn, który obejmował dotychczas obiekty biurowe i logistyczne, podkreślono.

„Zakup obiektów sieci Dekada pozwala nam błyskawicznie zwiększyć skalę działania na polskim rynku handlowym i doskonale uzupełnia nasze dotychczasowe inwestycje w sektorze biurowym i logistycznym. Nieruchomości są zdywersyfikowane geograficznie, a ich bazę stanowią najemcy odpowiadający na codzienne potrzeby zakupowe konsumentów. To ważny krok w realizacji naszej międzynarodowej strategii inwestycyjnej rozwijanej od 2022 roku, który wzmacnia długoterminową rentowność całego portfela” – powiedziała prezes Appeninn Györgyi Szűcs, cytowana w komunikacie.

„Sprzedaż portfela to dla Dekady istotny kamień milowy. Przez lata stworzyliśmy portfel wysokiej jakości obiektów handlowych, które służą lokalnym społecznościom i cieszą się niezmiennym zainteresowaniem najemców. Cieszymy się, że trafiają do rozwijającego się, międzynarodowego portfela Appeninn. Wierzymy, że transakcja przynosi korzyści obu stronom i daje solidne podstawy do dalszego rozwoju tych nieruchomości” – dodał prezes Dekady Aleksander Walczak.

W skład portfolio wchodzi siedem parków handlowych zlokalizowanych w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Myślenicach, Olsztynie i Nowym Targu, a także cztery centra handlowe w Malborku, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie, wymieniono.

Do tej pory w skład polskich aktywów Appeninn wchodziły kompleks biurowy Wiśniowy Business Park w Warszawie (zakupiony od Cromwell Property Group i Oaktree) oraz Goodyear Logistics Center w Tarnowie. Po dołączeniu obiektów Dekady, inwestycje spółki w Polsce obejmują trzy kluczowe sektory nieruchomości: biurowy, logistyczny oraz handlowy.

Przejęcie zostało sfinansowane ze środków własnych Appeninn oraz z kredytu bankowego udzielonego przez Erste Group Bank, wskazano.

Rolę doradcy transakcyjnego po stronie kupującego pełniła Grupa Indotek – inwestor i zarządca działający na 12 rynkach europejskich, będący jednocześnie głównym akcjonariuszem Appeninn. Lokalna spółka z grupy, Indotek Polska, wspierała międzynarodowy zespół w przygotowaniu i realizacji umowy, dzieląc się znajomością lokalnego rynku na każdym etapie procesu.

Indotek Polska przejmie pełny zarząd nad nowo nabytym portfelem, rozszerzając zakres odpowiedzialności na wszystkie nieruchomości Appeninn w Polsce, wskazano.

W procesie transakcyjnym kupującemu doradzały firmy: Greenberg Traurig (doradztwo prawne), BDO (doradztwo finansowe), Cushman & Wakefield (doradztwo komercyjne) oraz Sentient (doradztwo techniczne). W zakresie finansowania wsparcie prawne zapewniła kancelaria Schoenherr. Zarządzaniem nieruchomościami (property management) w przejętych obiektach zajmie się CBRE Polska, przekazano także w materiale.

Appeninn Asset Management Holding to regulowana spółka inwestycyjna rynku nieruchomości, notowana w kategorii Premium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie. Strategia firmy opiera się na inwestowaniu w komercyjne obiekty biurowe, handlowe i logistyczne generujące stałe przychody na Węgrzech oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dekada to polski deweloper i inwestor działający na rynku nieruchomości komercyjnych od 20 lat. Spółka specjalizuje się w budowie i rozwoju nowoczesnych parków handlowych, centrów zakupów codziennych (convenience) oraz obiektów wielofunkcyjnych, łączących funkcje handlowe z węzłami przesiadkowymi.

Źródło: ISBnews