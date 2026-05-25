Archicom z Grupy Echo oraz BSH podpisały list intencyjny otwierający drogę do strategicznej współpracy obu firm. Partnerstwo ma na celu podniesienie standardu wyposażenia mieszkań oraz części wspólnych w inwestycjach realizowanych przez Archicom, podała spółka.

„W ramach współpracy klienci korzystający z usługi Archicom pod Klucz, obejmującej kompleksowe wykończenie i wyposażenie mieszkań, zyskają dostęp do wysokiej jakości sprzętów AGD marek Bosch i Siemens. Rozwiązania BSH będą mogły być również oferowane klientom w ramach dodatkowych pakietów wyposażenia mieszkań. Partnerstwo obejmie także segment premium realizowany pod marką Archicom Collection. Sprzęt luksusowej marki Gaggenau pojawi się w wybranych inwestycjach premium, m.in. w częściach wspólnych M7. Apartamenty M7 powstają w ramach warszawskiego superkwartału Towarowa22” – czytamy w komunikacie.

Partnerstwo Archicom i BSH zakłada rozwój mieszkań projektowanych w coraz bardziej kompleksowy sposób – od architektury i układu funkcjonalnego, po wyposażenie odpowiadające na codzienne potrzeby mieszkańców, podkreślono.

„Niezależnie od segmentu rynku – zarówno premium, jak i popularnego – klienci oczekują dziś funkcjonalnych i kompleksowo wyposażonych przestrzeni, które będą komfortowe w codziennym użytkowaniu. Coraz większe znaczenie ma jakość rozwiązań, trwałość wyposażenia oraz możliwość szybkiego i sprawnego urządzenia wnętrz. Dlatego konsekwentnie rozwijamy współpracę z partnerami będącymi liderami swoich kategorii. Wspólnie chcemy tworzyć ofertę, która podnosi standard codziennego życia mieszkańców i odpowiada na realne potrzeby współczesnego rynku mieszkaniowego” – skomentował prezes Archicomu Dawid Wrona, cytowany w materiale.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

Grupa BSH z całkowitym obrotem w wysokości około 15 mld euro i około 56 tys. pracowników w 2025 roku, jest europejskim liderem w branży AGD. Portfolio firmy obejmuje dwanaście marek urządzeń, takich jak Bosch, Siemens, Gaggenau, a także markę ekosystemu Home Connect. BSH produkuje w 37 fabrykach i jest reprezentowana w około 50 krajach. BSH jest spółką należącą do Grupy Bosch.

Źródło: ISBnews