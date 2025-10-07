Archicom podpisał list intencyjny z Samsung Electronics Polska dotyczący innowacyjnych projektów dla marki premium dewelopera – Archicom Collection, podała spółka.

„To pierwsza tego typu współpraca w Polsce na rynku nieruchomości apartamentowych. Dzięki zawartemu porozumieniu klienci Archicom Collection zyskają bogato wyposażone mediateki, strefy biznesowe czy prywatne sale kinowe. Długofalowa współpraca z Samsungiem ma również zaowocować wspólnym opracowywaniem praktycznych i bezpiecznych technologii mieszkaniowych” – czytamy w komunikacie.

Archicom zapowiada, że wyjątkowym miejscem będzie mediateka Samsung w Apartamentach Gutenberga. Jednocześnie w Apartamentach Gutenberga oraz w inwestycji M7 powstaną sale kinowe wyposażone w wielkoformatowe ekrany w najnowszej technologii.

Partnerstwo Samsunga z Archicomem ma także długofalowy cel: rozwój innowacyjnych rozwiązań dla rynku nieruchomości mieszkaniowych, łączących doświadczenia branżowe obu marek. Strony będą testować i wdrażać rozwiązania z zakresu RTV, AGD, systemów mobilnych, klimatyzacyjnych oraz IoT. Duże znaczenie będą miały także rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa, podano także.

„Od lat konsekwentnie rozwijamy ekosystem Samsung SmartThings, który pozwala łączyć urządzenia i usługi w ramach jednego ekosystemu. Partnerstwo z Archicom otwiera przed nami nowe możliwości, aby nasze technologie stały się integralną częścią nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, a komfort codziennego życia mieszkańców zyskał zupełnie nowy wymiar” – podkreślił prezes Samsung Electronics Polska Conor Pierce, cytowany w materiale.

Wcześniej w tym tygodniu Samsung informował, że otworzył w Warszawie Business Experience Centre – przestrzeń współpracy z partnerami biznesowymi, prezentacji najnowszych technologii oraz testowania rozwiązań zmieniających sposób działania wielu branż. Ma ono wspierać firmy i instytucje z Polski, Europy Środkowej i rynków globalnych.

„Otwarcie Business Experience Centre w Warszawie to dla nas nie tylko inwestycja, ale także jasny sygnał, że Polska jest miejscem, w którym chcemy rozwijać projekty o globalnym znaczeniu. Firmy potrzebują dziś partnerstwa w procesie wdrażania technologii, a nasze centrum ma im dawać przestrzeń do eksperymentowania i wspólnego odkrywania potencjału praktycznego wykorzystania innowacji. Wierzymy, że to właśnie tutaj – w spotkaniu różnych perspektyw – rodzą się rozwiązania, które realnie zmieniają całe branże” – mówił VP Head of Consumer Electronics w Samsung Electronics Polska Piotr Stelmachów, cytowany w materiale prasowym koncernu.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy należący do Grupy Echo Investment. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews