Archicom planuje przeznaczyć na nabycia gruntów 600-700 mln zł w tym roku, poinformowała CFO Justyna Kawa. W rozmowie z ISBnews dodała, że powiększenie banku ziemi może się odbyć także poprzez ewentualne nabycie lokalnego dewelopera na rynku trójmiejskim.

„Nasz plan [wydatków na grunty] na rok 2026 to kwota rzędu 600-700 mln zł” – powiedziała Kawa podczas konferencji prasowej.

Ubiegłoroczne nabycia gruntów przez Archicom sięgnęły wartości 380 mln zł plus dodatkowa kwota 100 mln zł w zaliczkach na zakupy kolejnych gruntów, które skonwertowały się na umowy w I kwartale br.

„To oznacza, że nasz plan zakupów gruntów na 2025, z delikatnym przesunięciem na I kwartał 2026, się zrealizował. Pracujemy nad kolejnymi zakupami. W rozmowach jest teraz ok. 15% planu, ale dużo tematów jest otwartych. O ile 2025 był taki, że nabywaliśmy grunty częściowo również od Echo (warszawskie Kabaty i projekt we Wrocławiu), mieliśmy wiele tematów zaplanowanych i zaliczkowanych, to w 2026 jesteśmy bardziej otwarci i będziemy poszukiwać okazji na rynku – czyli m.in. poszukiwania gruntów w Gdańsku czy wręcz dewelopera w Gdańsku” – dodała w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji.

Wskazała ponadto, że niezmiennie Warszawa, Wrocław, a także Kraków to miasta, które interesują Archicom.

„Poznań również, ponieważ mamy na tym rynku dobrą sprzedaż i będziemy chcieli utrzymać stabilną ofertę” – wskazała CFO Archicomu.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews