Archicom, odpowiadający za segment mieszkań na sprzedaż w Grupie Echo Investment, sprzedał 1 835 lokali, a przekazał 2 212 w 2023 r., podało Echo. Archicom planuje rozpoczęcie 10 nowych projektów w I poł. tego roku.

„W segmencie mieszkań na sprzedaż Archicom zakończył 2023 rok liczbą 1 835 zawartych umów przedwstępnych i deweloperskich. W ręce klientów trafiły klucze do łącznie 2 212 mieszkań, a na rynku pojawiły się kolejne etapy i nowe inwestycje we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi. Rozwój ten nabierze w 2024 roku tempa, tak aby w perspektywie średniookresowej Archicom sprzedawał 4 tys. mieszkań rocznie” – czytamy w komunikacie.

„Tylko w pierwszej połowie [2024] roku należąca do Grupy spółka Archicom planuje rozpoczęcie dziesięciu nowych projektów w największych miastach w Polsce” – dodano.

W segmencie mieszkań na wynajem platforma Resi4Rent utrzymuje pozycję największego gracza w Polsce. W 2023 roku powiększyła ofertę o nowe projekty w Warszawie i Wrocławiu (1,1 tys. mieszkań). Aktualnie posiada łącznie ponad 4,1 tys. gotowych lokali w 13 lokalizacjach – także w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. Resi4Rent przygotowuje do realizacji łącznie około 11 tys. mieszkań do wynajem do 2026 roku, z czego na 2024 zaplanowano ukończenie 1,6 tys. Plany rozwojowe platformy w 2023 roku wsparło m.in. dofinansowanie o wartości 613 mln zł przyznane przez konsorcjum trzech banków, a także – po raz pierwszy w polskim sektorze PRS – udział w programie EBOR Resilience and Livelihoods Framework, podano także.

Z kolei w biurowcach Echo Investment w ub.r. wynajęto łącznie ponad 45 tys. m2 powierzchni. Wśród klientów, którzy podpisali nowe lub przedłużone umowy były m.in. Deloitte, Medicover, ASB Poland, Grupa Deles, Alorica Inc., Bank Pekao S.A., Pekao Direct oraz Apptio, wymieniono.

Równolegle Echo Investment rozwija koncept powierzchni elastycznych. W 2023 roku otwarta została 13. lokalizacja CitySpace – około 2 tys. m2 przestrzeni w łódzkiej Fuzji. W odpowiedzi na zainteresowanie najemców powiększono też CitySpace w budynku MidPoint71 we Wrocławiu o kolejne 1,3 tys. m2. Łącznie CitySpace oferuje w całej Polsce 3,8 tys. stanowisk pracy.

Echo Investment skupia się obecnie na realizacji projektów biurowych w największych miastach. W Warszawie poziom zero przekroczyła budowa Office House (31 tys. m2) – pierwszego obiektu w wielofunkcyjnym kwartale Towarowa 22. We Wrocławiu trwa realizacja pierwszego etapu Swobodna SPOT (docelowo 41 tys. m2), podano także.

„Rok 2024 rozpoczynamy przygotowani do wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą odbicie na rynku mieszkaniowym i dalsze skalowanie działalności Archicomu, a także sytuacja w sektorze komercyjnym i popyt na wielofunkcyjne projekty typu destinations. Standard naszych budynków, ich jakość oraz zrównoważone podejście, plasują je wśród topowych produktów w kluczowych segmentach rynku i przekładają się na zainteresowanie klientów indywidualnych i biznesowych. Nowe możliwości, które analizujemy, związane z rynkiem akademików, przełożą się na jeszcze większą dywersyfikację portfela Grupy z korzyścią dla inwestorów” – podsumował członek zarządu Echo Rafał Mazurczak, cytowany w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews