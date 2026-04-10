Archicom w ramach działalności własnej oraz w ramach zarządzania projektami mieszkaniowymi dla Grupy Echo sprzedał umowami przedwstępnymi i deweloperskimi 602 lokale w I kwartale 2026 r. w porównaniu do 530 umów rok wcześniej, podała spółka. Liczba lokali przekazana klientom wyniosła 713 w porównaniu do 24 lokali przekazanych w I kwartale 2025 r.

„Sprzedaż

Miasto 1Q 2026

Katowice 20

Kraków 61

Łódź 156

Poznań 113

Warszawa 142

Wrocław 110

Razem 602



Przekazania

Miasto 1Q 2026

Katowice 0

Kraków 19

Łódź 256

Poznań 1

Warszawa 84

Wrocław 353

Razem 713″ – wymieniono w komunikacie.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews