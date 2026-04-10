Archicom w ramach działalności własnej oraz w ramach zarządzania projektami mieszkaniowymi dla Grupy Echo sprzedał umowami przedwstępnymi i deweloperskimi 602 lokale w I kwartale 2026 r. w porównaniu do 530 umów rok wcześniej, podała spółka. Liczba lokali przekazana klientom wyniosła 713 w porównaniu do 24 lokali przekazanych w I kwartale 2025 r.
„Sprzedaż
Miasto 1Q 2026
Katowice 20
Kraków 61
Łódź 156
Poznań 113
Warszawa 142
Wrocław 110
Razem 602
Przekazania
Miasto 1Q 2026
Katowice 0
Kraków 19
Łódź 256
Poznań 1
Warszawa 84
Wrocław 353
Razem 713″ – wymieniono w komunikacie.
Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.
