Archicom z Grupy Echo Investment rozpoczął sprzedaż 170 mieszkań typu loft w ramach projektu Fuzja w Łodzi, podała spółka. Zakończenie rewitalizacji tego etapu inwestycji planowane jest na koniec 2025 r.

„Lofty, które powstają w historycznym budynku dawnej drukarni pofabrycznego kompleksu Karola Scheiblera to drugi etap projektu mieszkaniowego realizowanego w północnej części Fuzji położonego od strony ulicy Tymienieckiego. W ramach pierwszego etapu inwestycji, blisko rok temu, rozpoczęła się budowa zupełnie nowego sześciokondygnacyjnego budynku zaprojektowanego w obrysie odrestaurowanych historycznych murów dawnej hali fabrycznej pełniącej funkcję wykańczalni. Powstaje w nim 160 mieszkań loftowych, a sam budynek połączony zostanie z historyczną ścianą tarasami i balkonami. Koniec prac zaplanowany jest na I kwartał 2025 roku. Drugi etap inwestycji, który właśnie wystartował, zakłada realizację '100% loftów w loftach’, czyli pełną rewitalizację historycznego obiektu dawnej drukarni i przystosowanie go do funkcji mieszkaniowej. […] W ramach rewitalizacji powstanie tu 170 loftów, w tym 60 lokali zaprojektowanych zostało w nowej nadbudowanej części. Na parterze budynku znajdzie się 16 przestrzeni o funkcji gastronomicznej i usługowej. Całkowita powierzchnia budynku z loftami to 12 352 m2. Zakończenie rewitalizacji tego etapu inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Fuzja to flagowy projekt Grupy Echo Investment, w której za całą część mieszkaniową odpowiada Archicom. Inwestycja prowadzona jest w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews