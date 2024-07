Archicom uruchomił sprzedaż nowego budynku warszawskiego projektu Modern Mokotów, który będzie gotowy na przełomie roku 2025/ 2026, podała spółka. W obiekcie zostaną oddane do użytku 203 mieszkania posiadające od 28 do 96 m2 powierzchni oraz od dwóch do czterech pokoi.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews