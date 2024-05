Archicom uruchomił we Wrocławiu przedsprzedaż II etapu inwestycji Przystań Reymonta, który obejmuje 194 mieszkania, podała spółka. Najnowszy etap to budynek posiadający od sześciu do ośmiu pięter, będzie gotowy w II połowie 2026 r.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews