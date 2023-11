Atal szacuje, że wyda na zakupy gruntów pod inwestycje ok. 200 mln zł w całym bieżącym roku i szacunkowo 200-300 mln zł w przyszłym, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

„Na koniec III kw. przedstawialiśmy zakup gruntów na poziomie 132 mln zł. W tej chwili ta liczba wzrosła o ok. 30 mln zł i do końca roku jeszcze wzrośnie, więc zakładamy, że może w okolicach 200 mln zł to będą nasze łączne wydatki na zakupy gruntów w bieżącym roku” – powiedział Juroszek podczas konferencji prasowej.

„Co się tyczy 2024 r., […] do uzupełnienia, aby ilość projektów było podobna lub większa, na pewno zakupy na poziomie 200 do 300 mln to jest taki poziom szacunkowy, trochę niezbędny, trochę przez nas zakładany” – dodał.

W prezentacji spółka podała, że wartość zakupionych gruntów w okresie I-III kw. br. wyniosła 132 mln zł. Średnia cena zakupu PUM wyniosła 1 554 zł/m2.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews