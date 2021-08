Atal zakończył budowę oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla II etapu realizowanej w Poznaniu inwestycji Apartamenty Dmowskiego, podała spółka.

„Budowa kolejnego etapu Apartamentów Dmowskiego przebiegła zgodnie z zakładanym planem i właśnie rozpoczynamy przekazania kluczy do lokali. Tym samym dobiegła końca realizacja całego osiedla. Stworzyliśmy wyjątkowy projekt na poznańskiej mapie nieruchomości, który oferuje zróżnicowaną ofertę lokali, a także zapewnia dostęp do rozbudowanej infrastruktury miejskiej i otoczenie licznych miejsc odpoczynku i rekreacji” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W II etapie inwestycji powstało 149 mieszkań oraz 17 lokali o przeznaczeniu handlowo-usługowym. W ofercie sprzedaży obu etapów osiedla dostępnych jest jeszcze ok. 50 lokali, podano także.

„Od stycznia do czerwca Atal przekazał klucze do 1 650 lokali mieszkaniowych i usługowych. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (481), Łodzi (282) i Poznaniu (255). W minionym roku deweloper przekazał klientom 3 002 lokale, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy” – podała spółka.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews