Atal odnotował 55,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 75,2 mln zł wobec 31,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,96 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 136,72 mln zł rok wcześniej.

Marża netto w I kw. 2026 roku wyniosła 17,6%, podano.

„Wyniki finansowe i rentowność w I kw. 2026 są w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz potwierdzają skuteczność naszej strategii. Kalendarz przekazań na ten rok oraz rosnącą kontraktacja powinny pozytywnie wpłynąć na poziom przychodów i zysków w nadchodzących okresach sprawozdawczych. Liczymy, że wyższa sprzedaż w połączeniu ze słabnącą aktywnością mniejszych deweloperów skutkować będzie również zmniejszaniem się mieszkań w naszej ofercie. Planujemy również szereg nowych projektów, w tym z Trójmiasta, gdzie jesteśmy w procesie przejęcia Grupy Budner” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Grupa Atal podpisała umowę przedwstępną dotycząca nabycia udziałów w spółkach z Grupy Budner, w tym zakupu jej nieruchomości. W ramach transakcji Grupa Atal pozyska możliwość realizacji nowych przedsięwzięć deweloperskich w Trójmieście na ok. 70 tys. m2 PUM. Strony ustaliły wartość transakcji na kwotę 133,5 mln zł – jest to łączna cena za udziały w spółkach z Grupy Budner oraz jej nieruchomości. Umowa przewiduje mechanizm korekty ceny, przypomniano.

W I kwartale br. Grupa Atal przekazała klientom łącznie 500 lokali mieszkalnych oraz usługowych. Przed rokiem było to 218 lokali. W I kwartale 2026 r. najwięcej lokali zostało wydanych w Trójmieście (127), Łodzi (97), Katowicach (88), Wrocławiu (72), następnie w Poznaniu (50), Krakowie (42) i Warszawie (24).

Grupa Atal w pierwszym kwartale 2026 roku zawarła 644 umowy deweloperskie i przedwstępne. W samym marcu br. spółka zakontraktowała 365 lokali. Na koniec I kwartału 2026 roku Atal posiada 241 aktywnych umów rezerwacyjnych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 53,55 mln zł wobec 16,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2025 r. sprzedała 1678 mieszkań.

Źródło: ISBnews