Atal rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy, podała spółka.

„Ostateczna decyzja w sprawie emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunków zostanie podjęta przez zarząd spółki, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu” – czytamy w komunikacie.

Atal w lutym br. przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews