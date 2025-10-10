Atal zawarł 1158 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kw. br., podała spółka. Jednocześnie Atal posiadał na koniec III kw. 109 aktywnych umów rezerwacyjnych. Łącznie za okres trzech kwartałów 2025 roku spółka wydała 1 262 lokale.

„W poszczególnych miesiącach III kwartału 2025 roku Grupa podpisała następujące ilości aktualnie aktywnych umów:

– w lipcu 2025 r.: 122 umowy deweloperskie i przedwstępne,

– w sierpniu 2025 r.: 128 umów deweloperskich i przedwstępnych,

– we wrześniu 2025 r.: 175 umów deweloperskich i przedwstępnych” – czytamy także w komunikacie.

W przychodach III kwartału spółka uzna łącznie 652 przekazane lokale, podano również.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews