Atal zakontraktował 4 258 lokali w 2021 r., co stanowi najlepszy wynik w historii spółki i wzrost rok do roku o ponad 47%, podał deweloper. Tegoroczny potencjał sprzedaży grupa wstępnie szacuje na 4 000 lokali.

„Ubiegły rok był rekordowy dla Grupy Atal. Mimo drugiego roku zdominowanego przez walkę z koronawirusem udało się nam osiągnąć historycznie najwyższy wskaźnik kontraktacji. Pierwsze miesiące po podwyżce stóp procentowych nie przyniosły istotnego wpływu na sprzedaż mieszkań przez Atal. Nie można jednak wykluczyć, że efekt ten nie będzie widoczny w sprzedaży w roku bieżącym, szczególnie że ryzyko dalszego podnoszenia stóp procentowych jest spore. Warto jednak podkreślić, że Atal jest jedną z największych firm deweloperskich w Polsce o zdywersyfikowanym portfolio projektów zlokalizowanych w 7 największych aglomeracjach w kraju, bez istotnej ekspozycji na zakupy inwestycyjne. Budowane przez ostatnie lata przewagi konkurencyjne będą miały pozytywny wpływ na dalszą działalność grupy, co powinno być widoczne w dalej raportowanych wskaźnikach operacyjnych. Nie spodziewamy się, by dla Atal ten rok przyniósł większe zmiany względem roku poprzedniego w liczbie prowadzonych budów, wejść do sprzedaży kolejnych projektów czy kontraktacji, jak i wydań. Atal jest czołowym deweloperem, który jest w pełni przygotowany na obecną sytuację w sektorze mieszkaniowym” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Całoroczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła 2 896 mieszkań, a w rekordowym 2019 roku było to 3 180. Zeszłoroczny plan zakładał sprzedaż na poziomie 4 tys. lokali. Grupa posiadała na koniec 2021 roku 710 aktywnych umów rezerwacyjnych, przed rokiem było to 507.

Łączna liczba umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacyjnych wyniosła blisko 5 tys. na koniec 2021 roku, podano także.

W poszczególnych miesiącach 2021 roku spółka zakontraktowała następującą liczbę aktywnych umów deweloperskich i przedwstępnych: styczeń – 210, luty – 234, marzec – 398, kwiecień – 413, maj – 377, czerwiec – 426, lipiec – 359, sierpień – 501 i wrzesień – 301, październik – 336, listopad – 353, grudzień – 350. Wynik z sierpnia to miesięczny rekord sprzedaży Grupy Atal, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe, zakontraktował 2 896 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews