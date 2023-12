Atal wprowadził do sprzedaży 126 mieszkań w ramach inwestycji Przewóz 42 w Krakowie, podała spółka. Powstaną one w 5-piętrowym budynku, w układach od jednego do pięciu pokoi. Ceny wahają się od 11 800 do 15 000 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews