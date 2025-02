Atal wprowadził do sprzedaży 251 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w ramach inwestycji Skwer Harmonia na krakowskim Podgórzu. Klienci mają do wyboru mieszkania o powierzchni od 30 m2 do 124 m2. Ceny lokali w stanie deweloperskim wynoszą od 9 800 do 13 500 zł za m2.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2024 r. sprzedała 2 068 mieszkań i lokali usługowych.

Źródło: ISBnews