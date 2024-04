Atal powiększył ofertę o 379 mieszkań i 9 lokali usługowych w ramach II etapu inwestycji Żerniki Na Novo we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle powstaje przy Alei Architektów jako część konceptu urbanistycznego WuWA2.

„Wprowadzone do oferty lokale, w czterech budynkach, składają się na jej II etap. Mają zróżnicowany metraż (od 35 do 95 m2) oraz układ (od 1 do 4 pokoi), przez co znajdą odbiorców zarówno wśród singli, jak również par czy rodzin z dziećmi. Jednakże spośród 379 mieszkań w projekcie Żerniki Na Novo II, około połowę stanowią 3-pokojowe. […] Metr kw. mieszkania w stanie deweloperskim kosztuje od 10 900 do 14 300 zł” – czytamy w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews