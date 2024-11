ATAL, ogólnopolski deweloper, rozpoczął sprzedaż 233 mieszkań, które zrealizuje w II etapie inwestycji ATAL Idea w Swarzędzu k. Poznania. W ramach tej części projektu powstanie dwusegmentowy, 5-piętrowy budynek mieszkalny, z czterema lokalami usługowymi na parterze oraz podziemną halą garażową. Mieszkania w stanie deweloperskim kosztują od 8 600 do 11 300 zł za mkw. Można je wykończyć „pod klucz” korzystając z opcji programu ATAL Design.

Swarzędz to kameralne miasto, świetnie skomunikowane ze stolicą Wielkopolski, przez co stanowi bardzo dobrą alternatywę dla zamieszkania w Poznaniu, jako integralna część aglomeracji. Inną korzyścią, wynikającą z lokalizacji naszej inwestycji, jest bliskość terenów zielonych oraz rekreacyjnych, w tym Jeziora Swarzędzkiego – mówi Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży ATAL.

W II etapie inwestycji ATAL Idea Swarzędz klienci mają do wyboru lokale o metrażach od 30 do 100 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi. W ofercie przeważają mieszkania 2- i 3-pokojowe, jednakże z myślą o osobach poszukujących mniejszych, a przy tym funkcjonalnych powierzchni, deweloper zaprojektował 10 tzw. „kawalerek”.

Budynek będzie wyróżniał się prostą, lecz oryginalną formą architektoniczną. Minimalistyczna kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w naturalnych barwach, a w połączeniu z przestronnymi oknami całość nabierze nowoczesnego i ponadczasowego charakteru. Mieszkania na parterze będą miały wydzielone indywidualne ogródki, a te na wyższych piętrach balkony. To, w połączeniu ze starannie zagospodarowanym patio, da mieszkańcom przestrzeń do relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Piękna roślinność, starannie zaplanowane ścieżki spacerowe, ławki oraz inne elementy małej architektury umilą przebywanie na terenie osiedla. Jego infrastruktura, zapewniająca mieszkańcom komfort i wygodę, uwzględnia również aspekty ekologiczne. Stąd m.in. obecność w projekcie oświetlenia typu LED, stanowisk przystosowanych do ładowania pojazdów elektrycznych czy wydzielonych miejsc na segregowane odpady.

Atutem ATAL Idea Swarzędz II jest bliskość najważniejszych punktów komunikacyjnych. Dojazd do centrum Swarzędza zajmie kilka minut, natomiast do Poznania zaledwie kilkanaście. Pobliskie drogi krajowe, autostrada A2, dworzec PKP i przystanek autobusowy ułatwią dotarcie do miejsc położonych zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w całym kraju.

Lokalizacja inwestycji zagwarantuje mieszkańcom wygodę w załatwianiu codziennych spraw. W sąsiedztwie osiedla znajdują się liczne placówki edukacyjne, usługowe, rekreacyjne i sportowe, np. pływalnia, skatepark, centrum fitness i stadion miejski.

ATAL Idea Swarzędz II to osiedle z łatwym dostępem do rozległych terenów zielonych i rekreacyjnych. Wielbicieli natury oraz aktywnego trybu życia ucieszy bliskość parku oraz Jeziora Swarzędzkiego, którego infrastrukturę niedawno zmodernizowano. W odległości kilkuminutowego spaceru znajdują się park i Skansen Pszczelarstwa. Nieco dalej mieści się plac zabaw, a w przeciwnym kierunku – nowoczesny wybieg dla psów.

Kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Różniące się standardem pakiety Basic, Optimum i Premium kosztują od 1199 do 1699 zł za mkw. Dla klientów preferujących gotowe rozwiązania odpowiedni może okazać się dodatkowy pakiet Invest. Do wyboru w nim są trzy zróżnicowane stylistycznie aranżacje (Pure, Harmony i Elegance), a koszt usługi wraz z materiałami i wykonawstwem wynosi 999 zł za mkw.

Źródło: Spółka