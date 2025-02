Atrem zawarł z Orlen Technologie z Grupy Orlen umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych branży elektrycznej w ramach rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld m3, podała spółka. Wartość umowy to 23,97 mln zł brutto. Termin realizacji kontraktu to 30 marca 2026 r.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

Źródło: ISBnews