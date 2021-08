PW, spółka współkontrolowana przez BBI Development, która prowadzi projekt Roma Tower w Warszawie, otrzymała od inwestora branżowego (spółki zależnej zagranicznej grupy deweloperskiej) pismo (tzw. Positive Due Diligence Notice), w którym inwestor oświadcza, iż wynik zakończonego procesu due diligence, jest pozytywny, podało BBI.

„Otrzymane oświadczenie inwestora o pozytywnym wyniku due diligence jest jednym z warunków kontynuowania dalszych negocjacji. Pozytywny wynik due diligence nie przesądza o zawarciu z inwestorem wiążącej umowy, który to proces wymaga jeszcze wynegocjowania i uzgodnienia akceptowalnych przez wszystkie strony warunków oraz parametrów ewentualnej transakcji” – zastrzeżono w komunikacie.

Na początku kwietnia spółka PW – z 45-proc. udziałem Grupy BBI Development – zawarła z inwestorem branżowym list intencyjny dotyczący dalszej realizacji projektu deweloperskiego pn. „Roma Tower”, położonego u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie.

W liście uzgodniono m.in. że inwestor przeprowadzi badanie due diligence projektu oraz przewidziano powstanie nowej spółki celowej z udziałem PW i (docelowo) inwestora – Newco; do tej spółki PW wniesie dotychczasową nieruchomość inwestycyjną projektu (według obecnej wartości rynkowej). Kolejne założenia to: dofinansowanie kapitałowe (etapami) Newco przez inwestora, częściowe wycofanie środków na rzecz obecnych wspólników. Docelowy udział każdej ze stron w majątku i w zysku Newco ma w założeniu być proporcjonalny do wielkości wniesionych przez strony wkładów. Przewidywane jest również pozyskanie finansowania dłużnego dla projektu.

BBI Development ocenia, że zawarcie listu jest istotnym etapem realizacji wybranej opcji strategicznej, zmierzającym do znaczącego dokapitalizowania projektu, przyspieszenia jego realizacji i jednocześnie do częściowego upłynnienia udziałów w projekcie posiadanych przez obecnych wspólników, co pozytywnie wpłynie na płynność jego grupy kapitałowej.

Pod koniec lutego br. BBI Development informowało, że spółka PW zdecydowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dla projektu oraz o wyborze opcji polegającej na pozyskaniu dla projektu zewnętrznego inwestora.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

Źródło: ISBnews