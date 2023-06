Bouygues Immobilier Polska sprzedał do tej pory w tym roku 440 mieszkań, podał deweloper. Plany na II połowę roku obejmują wprowadzenie do sprzedaży ok. 400 lokali.

„Obecnie w inwestycjach dewelopera w budowie jest wolnych około 20% lokali. Bouygues Immobilier Polska notuje w tym roku bardzo dobre wyniki – do chwili obecnej sprzedał ponad 440 mieszkań. […] Największą popularnością w tym roku cieszyło się M Bemowo – w czerwcu deweloper sprzedał tam ostatnie mieszkanie oraz Osiedle Lumea 2, gdzie już trzy miesiące po starcie sprzedaży wolnych zostało jedynie 10 z 127 lokali” – czytamy w komunikacie.

Deweloper podaje, że przyśpiesza z ekspansją i realizuje swoje osiedla w największych miastach Polski. Najwięcej z nich prowadzi obecnie w Warszawie, gdzie trwa budowa 6 projektów, z czego dwa – Nova Talarowa (142 mieszkania) i Osiedle Lumea 2 (127 mieszkań) zostały wprowadzone do sprzedaży w tym roku. Łącznie to 1 300 mieszkań w 10 inwestycjach w czterech miastach Polski.

„Bouygues Immobilier Polska wchodzi w drugie półrocze z ambitnymi planami i zapowiada start sprzedaży nowych mieszkań jeszcze w 2023 roku. Będą to cztery inwestycje w Warszawie – trzy na Bemowie i jedna na Pradze. Łącznie deweloper planuje wprowadzić na rynek blisko 400 lokali. Wszystkie projekty będą położone w dynamicznie rozwijających się obszarach stolicy z dobrym dojazdem do centrum. Ich budowa rozpocznie się w 2024 roku” – czytamy dalej.

Bouygues Immobilier Polska jest deweloperem działającym na polskim rynku od 2001 roku. W tym czasie zrealizował 61 projektów i oddał do użytku 8 600 mieszkań oraz lokali usługowych w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Źródło: ISBnews