Spółki Eko-Bryza, Investeko i Capital Park (jako partner strategiczny) zrealizują projekt „Nowy Wełnowiec”, stanowiący wielofunkcyjną, ekologiczną i zieloną dzielnicę w północnej części Katowic, poinformowali przedstawiciele spółek. Projekt obejmie docelowo 3 169 mieszkań i pokoi w hotelach i akademikach oraz część biurową i usługową, realizowane w 7 etapach. Szacunkowe koszty inwestycji to ok. 2,1 mld zł.

„To teren wielkości 25 ha, stanowiący część miasta, którą staramy się mu przywrócić. Taki projekt dla dewelopera to jest duża satysfakcja, ale mamy też świadomość wyzwań i odpowiedzialności. To co nam przyświeca, to by każdy etap był samodzielnym, dobrze funkcjonującym fragmentem. Priorytetem jest, by oddać przestrzeń wspólną w pierwszych etapach” – powiedziała dyrektor działu development Grupy Capital Park Sylwia Filewicz, podczas konferencji prasowej.

„Jeśli działania będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, to 2023-2024 rok to jest realny termin rozpoczęcia budowy. I etap będzie obejmował budynki przy ul. Konduktorskiej. Koszt całej inwestycji to ok. 2,1 mld zł, bez procesu remediacji gruntów. Całość będzie podzielona na 7 etapów. Nie chcemy, by cały proces potrwał dłużej niż 10 lat” – dodał prezes Eko-Bryza Piotr Uszok.

Z jego słów wynika, że najdroższy z etapów będzie miał wartość ok. 750 mln zł i złożony będzie z kilku zadań. „Na rynku bankowym takie finansowanie jest do pozyskania, muszą być środki własne i środki zwrotne” – powiedział.

„Niekonicznie musimy mówić, że projekt realizuje jeden deweloper, jeden podmiot. My będziemy dbać o jego spójność, ale będziemy otwarci na współpracę z innymi deweloperami” – dodała Filewicz w kontekście pytania o finansowanie „Nowego Wełnowca”.

Projekt obejmie ok. 270 tys. m2 naziemnej powierzchni użytkowej, w tym: 57% – mieszkania, 17% – edukacja, kultura, rekreacja, wypoczynek, 15% – gastronomia i usługi, 11% – biura. Powstanie też 5 635 podziemnych miejsc parkingowych.

Autorem koncepcji Nowego Wełnowca jest pracownia JEMS Architekci, projektanci m.in. katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Za zarządzanie inwestycją odpowiada Eko-Bryza, którą kieruje Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park, a za kwestie związane z oczyszczaniem (remediacją) gruntów odpowiada spółka Investeko.

Założenia Nowego Wełnowca oraz wykonana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna są spójne z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic, który przygotowany został z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Grunty pod budowę dzielnicy zostały zbadane oraz przeanalizowane pod kątem wskazania najbardziej optymalnych i bezpiecznych rozwiązań remediacyjnych przez firmę specjalizującą się w przywracaniu środowisku zdegradowanych terenów – Investeko. Zgodnie z opracowaną dokumentacją ekologiczno-środowiskową, wymagane będą prace remediacyjne zgodnie ze wskazaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oczyszczanie gruntów będzie realizowane równolegle z procesem inwestycyjnym przez zespół specjalistów pod nadzorem środowiska naukowego. Tego typu procesy są wykonywane często na terenach miejskich i poprzemysłowych, czyli wszędzie tam, gdzie działalność człowieka zostawiła swoje piętno. Prawidłowe określenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wybór skutecznej metody oczyszczania, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych, są czasochłonne jednak konieczne do rozpoczęcia budowy Nowego Wełnowca.

Eko-Bryza posiada nieruchomości w Katowicach i Siemianowicach Śląskich, które stanowią zwarty zespół działek, obejmujący tereny po Zakładach Metalurgicznych Silesia.

Capital Park to firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m2 i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

