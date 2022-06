Cavatina Group powołała spółkę Cavatina International, która w pierwszej kolejności, wspólnie z międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi, ma za cel rozbudować aktualne portfolio mieszkań na wynajem (PRS) tworzone pod marką Resi Capital z 2 tys. do 10 tys. lokali, podała Cavatina Group. Za rozwój platformy odpowiadać będzie Jason Drennan.

„Cavatina Group, polska grupa kapitałowa, do tej pory z powodzeniem powołała do życia dwa solidne filary swojej działalności: największego polskiego dewelopera powierzchni biurowych, specjalizującego się w dużych projektach biurowych, często zlokalizowanych w ramach kompleksów typu mixed-use – Cavatina Holding, oraz budującą portfolio świetnie zlokalizowanych, tworzonych w wysokim standardzie obiektów PRS – Resi Capital. Teraz ambicją grupy jest kontynuowanie dynamicznego rozkwitu poprzez dalszą rozbudowę portfela, a także wejście z projektami PRS na arenę międzynarodową z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń na polskim rynku” – czytamy w komunikacie.

Aktualnie w ramach Cavatina Group, Resi Capital prowadzi pięć projektów, z czego dwa są już w zaawansowanej budowie, a w ciągu najbliższych 2 lat dostarczy łącznie ponad 2 tys. mieszkań na wynajem we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Katowicach, przypomniano.

„Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Cavatina Group. Będę koncentrował się na rozszerzaniu finansowania i bazy aktywów Cavatina Group poprzez tworzenie nowych platform inwestycyjnych. Zależy mi na tworzeniu zoptymalizowanych i efektywnych projektów, które będą najlepsze w swojej klasie pod względem ESG i wydajności energetycznej oraz oferowaniu mieszkań w ramach Resi Capital we wszystkich głównych miastach w Polsce, z myślą o studentach, młodych profesjonalistach i parach, aktywnych seniorach oraz tych, których obecnie nie stać na zakup lub nie chcą go dokonać. Będę również odpowiedzialny za transakcje wejścia na rynki zagraniczne” – powiedział CEO Cavatina International Jason Drennan, cytowany w materiale.

Cavatina International zajmie się m.in. akwizycją atrakcyjnych gruntów, projektowaniem i przygotowaniem inwestycji, a także pozyskaniem partnerów do joint venture przy ich realizacji, wymieniono.

Cavatina Group jest większościowym udziałowcem notowanej na GPW spółki Cavatina Holding. Należy do niej również spółka Resi Capital.

Źródło: ISBnews