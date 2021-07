Cavatina Holding będzie konsekwentnie realizować strategię ‚Build-and-sell’, czyli budowy projektu biurowego i sprzedaży do inwestora, poinformował ISBnews prezes Rafał Malarz.

„Cavatina Holding jest deweloperem wyłącznie projektów biurowych. Realizuje strategię ‚Build-and-sell’, czyli sprzedajemy wybudowane i skomercjalizowane projekty do inwestorów zewnętrznych, uzyskując na tym ponadprzeciętne marże. Na obecnym etapie rozwoju nie chcemy długoterminowo trzymać gotowych projektów w portfelu, co istotnie odróżnia nas od innych firm z branży notowanych na GPW. Natomiast dokładamy starań, aby budynki były jak najatrakcyjniejsze dla nabywców m.in. poprzez lokalizację, wysoki standard i najwyższy poziom certyfikacji projektów” – powiedział ISBnews Rafał Malarz, prezes Cavatina Holding.

„Zamierzamy konsekwentnie realizować nasz model biznesowy z biurem projektowym i generalnym wykonawcą w grupie, co daje dodatkowe, wysokie marże. Wszystko to przekłada się na wysokie wskaźniki, jak chociażby ROE, który za ostatnie dwa lata wyraźnie przekraczał 20%” – dodał prezes.

Zaznaczył ponadto, że strategia rozwoju geograficznego obejmuje największe polskie aglomeracje, a pipeline liczy 450 tys. m2 powierzchni najmu do realizacji i zakończenia w najbliższych latach.

Pierwotna oferta publiczna do 7,5 mln akcji nowej emisji spółki Cavatina Holding rozpoczęła się 1 lipca od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 50 zł. Oznacza to, że oferta będzie miała wartość do 375 mln zł. Budowa księgi popytu trwa od 1 do 8 lipca, a inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje spółki w dniach 5-8 lipca. Na 8 lipca zaplanowano publikację ceny emisyjnej. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych mają odbyć się 9-13 lipca. Przydział akcji zaplanowano na 15 lipca, a debiut na GPW – około dwa tygodnie później.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej.

Źródło: ISBnews