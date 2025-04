Cavatina Holding odnotował 10,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. wobec 90,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 92,99 mln zł wobec 142,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z nieruchomości inwestycyjnych sięgnął 137,63 mln zł wobec 198,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji sięgnęły 132,28 mln zł wobec 94,32 mln zł rok wcześniej.

„Z satysfakcją odnotowujemy, że Grupa osiągnęła w 2024 roku skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 93 mln zł, w ramach którego na szczególną uwagę zasługuje istotny wzrost przychodów z najmu i aranżacji powierzchni biurowych dla klientów, które wyniosły 132,3 mln zł, wobec 94,3 mln zł rok wcześniej. Niższy niż w roku ubiegłym wynik netto to przede wszystkim efekt niższego zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych, będącego konsekwencją znacznego ograniczanie naszej aktywności w obszarze budowy projektów komercyjnych na rzecz rozwoju projektów mieszkaniowych, które generują wynik finansowy dopiero w momencie przekazania mieszkań nabywcom” – napisał zarząd w liście dołączonym do raportu rocznego.

W obszarze nieruchomości mieszkaniowych spółka kontynuowała realizację i sprzedaż projektów Belg Apartamenty etap I w Katowicach oraz Widzewska Manufaktura w Łodzi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony nabywców, dodał zarząd.

„Ponadto, podjęliśmy szereg działań ukierunkowanych na dalszy rozwój portfolio mieszkaniowego, które między innymi zaowocowały możliwością rozpoczęcia po dniu bilansowym sprzedaży projek-tów Quorum Tower we Wrocławiu oraz Belg Apartamenty etap II w Katowicach, które zostały bardzo dobrze odebrane przez rynek co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłą dynamikę ich sprzedaży. W pierwszym kwartale 2025 roku rozpoczęliśmy również proces przekazywania nabywcom lokali w ramach projektu Belg Apartamenty etap I” – czytamy dalej.

Obecnie w realizacji Cavatina Holding posiada pięć projektów mieszkaniowych: Widzewska Manufaktura B i C w Łodzi, Belg Apartamenty I i II w Katowicach oraz Quorum Tower we Wrocławiu, które łącznie dostarczą na rynek ponad 1 600 mieszkań, w 2025 r. trzy z nich zostaną ukończone.. W przygotowaniu są kolejne projekty w Łodzi i Katowicach oraz inwestycja przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Całkowity potencjał portfela mieszkaniowego Grupa szacuje obecnie na ok. 125 tys. PUM (ok. 2,7 tys. mieszkań), którego potencjał sprzedażowy przekracza 2,2 mld zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

W obszarze nieruchomości komercyjnych rok 2024 upłynął pod znakiem intensywnej ekspansji operacyjnej.

„Oddaliśmy do użytkowania Grundmanna Ofce Park A w Katowicach – nowoczesny obiekt biurowy łączący architekturę klasy A z rozwiązaniami wspierającymi zrównoważony rozwój – o powierzchni ponad 20 tys. m2 GLA. Inwestycja ta szybko zyskała uznanie najemców, dzięki czemu osiągnęła wysoki poziom komercjalizacji już w pierwszych miesiącach działalności. Portfel ukończonych projektów komercyjnych będących w posiadaniu Grupy osiągnął rozmiar blisko 200 tys. m2 GLA, a dzięki zawartym w trakcie roku umowom najmu obejmującym 45 tys. m2 powierzchni jego średnio poziom komercjalizacji kształtuje się na poziomie blisko 90%, co potwierdza jego atrakcyjność dla krajowych i międzynarodowych najemców i daje perspektywę dalszego wzrostu udziału najmu w wynikach finansowych Grupy” – napisał też zarząd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 49,06 mln zł w 2024 r. wobec 98,83 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews