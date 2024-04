Cavatina Holding odnotowała 90,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 27,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 142,3 mln zł wobec 79,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji sięgnęły 94,32 mln zł w 2023 r. wobec 72,69 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów z najmu i aranżacji w roku 2023 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o blisko 30% wynika z postępującej komercjalizacji projektów oddanych do użytkowania w poprzednich okresach sprawozdawczych oraz rozpoczęcia najmu na projektach oddanych do użytkowania w trakcie okresu sprawozdawczego. W pozycji zysk z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Grupa wykazuje zyski i straty: (i) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych (gruntów, projektów w trakcie budowy, projektów ukończonych uwzględniające postęp prac budowlanych oraz podpisywanie kolejnych umów najmu (również tzw. pre-lease, tj. umów zawieranych przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku), (ii) ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. Wysokie przychody finansowe to efekt osłabienia się kursu EUR względem PLN i rozpoznania istotnych dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań finansowych. Wzrost kosztów finansowych w roku 2023 o 31 321 tys. zł względem okresu porównawczego wynika z utrzymujących się wysokich poziomów indeksów WIBOR i EURIBOR oraz wzrostu salda zobowiązań finansowych zaciągniętych na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych” – czytamy w raporcie.

„We wrześniu 2020 roku Grupa dokonała zbycia 65% udziałów w jednostce zależnej Cavatina Office Sp. z o.o. w wyniku dokonanej transakcji, stała się jednostką współkontrolowaną, której udziały wyceniane są metodą praw własności. W trakcie 2023 roku Grupa rozpoznała stratę z tytułu spadku aktywów netto spółki Cavatina Office, będącą konsekwencją przede wszystkim umocnienie PLN względem EUR, w kwocie 14 255 tys. zł. Wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł w 2023 roku 90 501 tys.zł. Wzrost względem okresu porównawczego wynika przede wszystkim z wyższego o ponad 20 mln zł wyniku z najmu i aranżacji, wyższej kwocie wyceny do wartości godziwej portfela posiadanych nieruchomości inwestycyjnych oraz dodatniego wyniku na działalności finansowej” – czytamy dalej.

Zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych osiągnął poziom 150,6 mln zł. Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 198,4 mln zł, o 49% więcej niż przed rokiem. Suma aktywów sięgnęła 3 134 mln zł.

„Miniony rok był okresem transformacji naszego biznesu w kierunku realizacji projektów mieszkaniowych. Rozpoczęliśmy sprzedaż trzech projektów mieszkaniowych, a kolejne inwestycje są w przygotowaniu i będą sukcesywnie wprowadzane do oferty. Naszym długoterminowym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce. W obszarze nieruchomości komercyjnych koncentrowaliśmy się na komercjalizacji posiadanego portfela obiektów oraz selektywnej realizacji kolejnych projektów. Łącznie w 2023 r. i na początku 2024 r. do użytku oddaliśmy pięć projektów o łącznej powierzchni najmu prawie 60 tys. mkw.” – powiedział wiceprezes Daniel Draga, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2023 r. Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynków Cavatina Hall B w Bielsku-Białej o powierzchni 4,8 tys. mkw., Ocean Office Park B i Ocean Office Park D w Krakowie o powierzchni odpowiednio: 28,6 i 4,7 tys. mkw. oraz Widzewska Manufaktura D w Łodzi o powierzchni 1,9 tys. mkw. Już po zakończeniu roku pozwolenie na użytkowanie uzyskał projekt Quorum Office Park A we Wrocławiu o powierzchni 18,2 tys. mkw. W budowie znajduje się natomiast projekt Grundmanna Office Park A w Katowicach, wymieniono.

Deweloper podpisał w 2023 r. umowy najmu i przednajmu łącznie na ponad 30 tys. mkw. Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu, w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie, wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 2023 r.: Cavatina Hall A – 100%, Cavatina Hall B – 100%, Equal Business Park D – 89%, Global Office Park A – 88%, Global Office Park C – 100%, Ocean Office Park B – 65%, Ocean Office Park D – 100%, Palio Office Park A – 98%, Palio Office Park B – 92%, Quorum D – 80%, WIMA D – 100%, Quorum A – 34%, Grundmanna Office Park A – 32%, podano także.

„Na początku stycznia 2024 r. przyjęliśmy nową strategię biznesową Cavatina Holding, która systematyzuje nasze priorytety rozwoju. Celem strategicznym grupy jest dynamiczny rozwój na rynku mieszkaniowym. Będziemy konwertować wybrane projekty dotychczas planowane jako komercyjne do funkcji mieszkaniowych oraz rozpoczynać zupełnie nowe projekty mieszkaniowe w najlepszych lokalizacjach w największych miastach Polski. Wyrazem tego jest pozyskanie w ubiegłym roku nieruchomości Chmielna 75 w Warszawie, na której w najbliższych latach zrealizujemy prestiżowy projekt mieszkaniowy. Aktywna działalność na rynku mieszkaniowym powinna nam pozwolić osiągnąć zdolność do regularnej wypłaty wysokiej dywidendy” – powiedział także Draga.

Obecnie w realizacji Cavatina Holding posiada trzy projekty mieszkaniowe: Widzewska Manufaktura B i C w Łodzi oraz Belg Apartamenty w Katowicach. Zakończenie budowy budynku B w Łodzi planowane jest w III kw. 2024 r., a budynku C oraz inwestycji w Katowicach na przełomie 2024 r. i 2025 r. Łącznie w trzech projektach przedsprzedanych jest 220 mieszkań o wartości ponad 100 mln zł brutto. W przygotowaniu do rozpoczęcia inwestycji jest kolejny budynek w Widzewskiej Manufakturze oraz projekt przy Chmielnej 75 w Warszawie. Wartość mieszkań w tych dwóch projektach powinna przekroczyć 1 mld zł, podano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 98,83 mln zł wobec 34,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews