Cavatina Holding skupia się obecnie na projektach mieszkaniowych i planuje rozpoczęcie czterech kolejnych projektów na tym rynku w br., poinformował zarząd. W tym roku też spółka odnotuje pierwsze przychody z trzech trwających już inwestycji mieszkaniowych.

„W ubiegłym roku w realizacji znajdował się jeden projekt biurowy, który został oddany do użytkowania na przełomie trzeciego i czwartego kwartału oraz trzy projekty mieszkaniowe. Na ten rok planujemy ukończenie tych projektów mieszkaniowych oraz rozpoczęcie czterech kolejnych (Quorum Tower, II etap inwestycji Belg, Grundmanna B, WiMa A). […] Na przestrzeni tego roku zamierzamy oddawać do użytkowania pierwsze projekty mieszkaniowe, pojawią się zatem przychody z tego tytułu. W najbliższych latach będziemy rozwijać kolejne projekty mieszkaniowe” – napisał zarząd na czacie inwestorskim zorganizowanym przez Stockwatch.

„Obecnie w budowie znajdują się trzy projekty o łącznej powierzchni blisko 25 tys. m2 PUM, gdzie oferujemy ok. 650 mieszkań. Uwzględniając umowy rezerwacyjne, na koniec 2024 r. nasz poziom przedsprzedaży w tych projektach sięgał 62%. Projekty obecnie w realizacji będą sukcesywnie oddawane do użytkowania. Klucze do mieszkań trafią do ich nabywców jeszcze w trakcie tego roku, wtedy też zaczniemy rozpoznawać wyniki w sprawozdaniu finansowym” – dodał.

Zarząd zadeklarował, że bardziej niż na marży brutto z mieszkań sprzedanych skupia się na potencjale projektów do generowania przepływów finansowych. Patrząc wyłącznie przez pryzmat spółki, Cavatina Holding szacuje, że całkowity potencjał portfela mieszkaniowego to ok. 125 tys. m2 PUM, tj. ponad 2 500 mieszkań o potencjale sprzedażowym przekraczającym 2 mld zł, a spora część nakładów została już poniesiona historycznie – przede wszystkim związanych z nabyciem gruntów i wyprocedowaniem pozwoleń, ale również części kosztów samej budowy.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews