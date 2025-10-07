Cavatina Holding sprzedała 146 mieszkań w III kwartale 2025 r., o 121% więcej r/r i 22% więcej kw/kw, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień sprzedaż wyniosła 333 lokale (+22% r/r), a w całej Cavatina Group 620 mieszkań. Na koniec III kw. Cavatina Group posiadała ponad 260 aktywnych umów rezerwacyjnych, a Cavatina Holding ponad 150 aktywnych umów rezerwacyjnych.

„Dotychczasowe wyniki sprzedażowe w segmencie mieszkaniowym napawają optymizmem i pozwalają oczekiwać, że Cavatina Group w skali całego 2025 roku poprawi ubiegłoroczny rezultat, umacniając swoją pozycję w gronie top-10 największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce” – powiedział członek zarządu Cavatina Group Karol Stefański, cytowany w komunikacie.

Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.

Źródło: ISBnews