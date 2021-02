Cele zarządu Develii na bieżący rok, przyjęte w strategii na lata 2021-2025 obejmują m.in sprzedaż umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 1 750-1 850 lokali (wobec 1 361 w 2020 r.) oraz przekazanie 1 800-1 900 lokali, podała spółka.

Ponadto założono wprowadzenie do oferty 1 500-1 700 lokali, sprzedaż budynku Wola Retro (na przełomie 2021/2022), przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower i rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu mieszkań w segmencie najmu instytucjonalnego (PRS).

„Zakładamy 30-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 r. planujemy przekazania na poziomie 1 800-1 900 lokali, czyli ponad 55% więcej w porównaniu do 2020 r. Do oferty chcemy wprowadzić 1 500-1 700 mieszkań, czyli kilkanaście procent więcej w stosunku do poprzedniego roku. W każdym z miast, w którym działamy, zamierzamy uruchomić nowe inwestycje – zarówno kolejne etapy realizowanych już osiedli, jak i zupełnie nowe projekty w Warszawie i Gdańsku. Ponadto w tym roku planujemy rozpocząć realizację pierwszego projektu mieszkaniowego w segmencie najmu instytucjonalnego, który oceniamy jako bardzo perspektywiczny” – wymienił prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

„W segmencie komercyjnym stawiamy sobie za cel przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower, a na przełomie 2021 i 2022 r. sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie” – dodał prezes.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali.

Źródło: ISBnews