Warszawa i Poznań były w lutym jedynymi metropoliami, w których w porównaniu do poprzedniego miesiąca poszła w górę średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów, wynika ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia spadła, natomiast w pozostałych metropoliach utrzymała poziom ze stycznia.

„20 tys. zł za metr kwadratowy w Warszawie to już nie science fiction. Jeśli deweloperzy nadal będą wprowadzali do sprzedaży ekstremalnie drogie mieszkania, równocześnie zmniejszając podaż relatywnie tanich, to ten pułap może zostać przekroczony jeszcze w tym półroczu” – powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo, cytowany w komunikacie.

W styczniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie wzrosła o 4%, przekraczając poziom 19 tys. zł. Na rynek trafiły wówczas m.in. mieszkania w wieżowcu Liberty Tower z cenami od 29,9 tys. do 45 tys. zł za metr. W lutym w sprzedaży pojawiły się dwie jeszcze droższe inwestycje, choć z dużo mniejszą pulą mieszkań. W pierwszej deweloper wycenił je od 28 tys. do 54 tys. zł za metr, a w drugiej – od 54,6 tys. do 80,4 tys. zł. W efekcie, jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów zwiększyła się w lutym o 1%, zbliżając się do poziomu 19,4 tys. zł, podkreślono.

Z analogicznego powodu – napływu droższych inwestycji – również o 1% podrożały nowe mieszkania w Poznaniu. Do przekroczenia pułapu 14 tys. zł za m2 przyczyniła się w tym mieście inwestycja, w której ceny mieszkań mieszczą się w przedziale 15,3-24,5 tys. zł za metr.

„Nie wszędzie jednak deweloperzy postawili na inwestycje w kategorii premium dla bardzo zamożnych klientów. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprzedaży pojawiły się relatywnie tanie mieszkania. Było ich na tyle dużo, że średnia cena metra kwadratowego w całej ofercie spadła o 1%, do niespełna 11,3 tys. zł” – czytamy dalej.

W pozostałych metropoliach luty przyniósł cenową stabilizację. W Trójmieście średnia cena metra kwadratowego utrzymała się na poziomie 17,7 tys. zł, w Krakowie – 16,9 tys. zł, we Wrocławiu – niespełna 15,3 tys. zł, a w Łodzi – 11,5 tys. zł.

W ujęciu rocznym Łódź była w lutym jedyną metropolią, której średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań nie zmieniła się. Z kolei w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wzrost wyniósł tylko 1%. W pozostałych metropoliach średnia cena m2 nowych mieszkań była w lutym wyższa niż rok temu: o 3% w Krakowie i Wrocławiu, o 4% w Poznaniu, o 8% w Trójmieście i o 9% w Warszawie, wskazano również.

Marek Wielgo zwrócił uwagę, że w ofercie warszawskich deweloperów było w lutym niemal 5 tys. mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za m2. Ich liczba zwiększyła się w ciągu dwóch miesięcy tego roku o ponad 20%, a ich udział w łącznej ofercie – z 24% do 29%. Jednocześnie pogorszyła się w tym roku dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli do 15 tys. zł za m2. Według BIG DATA RynekPierwotny.pl oferta takich mieszkań – niespełna 5,1 tys. na koniec lutego – skurczyła się o 8%, a ich udział w ofercie – z 33% do niespełna 30%.

Źródło: ISBnews