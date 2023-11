Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego nowych mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce wzrosły w październiku br. o 9-26% r/r w zależności od miasta (najmniej w Łodzi, najbardziej w Krakowie), wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. W ujęciu miesiąc do miesiąca średnie ceny w październiku były stabilne (nie zmieniły się lub wzrosły o maksymalnie 1%) w sześciu metropoliach, a wyraźniejszy wzrost zanotowano w Trójmieście (+4% m/m).

„Za dość zaskakującą można […] uznać aż 4-proc. podwyżkę cen mieszkań w Trójmieście. Trzeba przypomnieć, że we wrześniu średnia cena metra kwadratowego spadła tu o 2%. Spowodował to wówczas wzrost liczby mieszkań w ofercie firm deweloperskich. Ponadto średnia cena metra kwadratowego lokali wprowadzonych do sprzedaży była stosunkowo niska jak na ten rynek. W październiku sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Na trójmiejski rynek trafiły mieszkania droższe od średniej w ofercie, a ta skurczyła się z powodu niewystarczająco wysokiej podaży. Warto w tym miejscu nadmienić, że Trójmiasto było jedyną aglomeracją, w której deweloperzy mogli pochwalić się wzrostem tempa sprzedaży mieszkań. Pytanie, czy uda się je utrzymać w sytuacji, gdy mieszkania dostępne na rynku kosztują średnio niemal 14,3 tys. zł za m2” – czytamy w komunikacie.

W Warszawie, Poznaniu i Aglomeracji Katowickiej średnie ceny m2 mieszkań nie zmieniły się m/m w październiku i wyniosły odpowiednio: 16 037 zł, 11 703 zł i 10 064 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Łodzi ceny wzrosły o 1% m/m do odpowiednio 15 464 zł, 13 116 zł i 10 007 zł.

Źródło: ISBnews