Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w marcu nie zmieniły się w trzech, wzrosły w trzech (o 1-2%) i spadły m/m w jednej z siedmiu największych aglomeracji w Polsce, wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.

Stabilizację odnotowano w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście, wzrost o 1% – w Poznaniu i aglomeracji katowickiej, o 2% – w Warszawie, zaś spadek (o 2%) – w Łodzi (do poniżej 11 tys. zł za 1 m2), wymieniono w komunikacie.

W przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podwyżka średniej ceny metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów była w I kwartale wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem, podkreślono także.

„Niemal we wszystkich metropoliach oferta firm deweloperskich wyraźnie się poprawiła. Wyjątkiem była Łódź, choć należy zaznaczyć, że wybór nowych mieszkań w tym mieście wciąż jest rekordowo duży. Problem w tym, że z oferty deweloperów najszybciej znikają najtańsze lokale, zaś ceny tych, które wprowadzają oni do sprzedaży często przekraczają możliwości kupujących za kredyt. Na przykład warszawscy deweloperzy prawdopodobnie z tego powodu zawarli w marcu mniej umów niż w poprzednich dwóch miesiącach. Na rynek trafiły mieszkania, których średnia cena metra kwadratowego sięgała 18,5 tys. zł. Sprzedane były zaś znacznie tańsze, bo po ok. 16,1 tys. zł za metr. Połączenie tych dwóch czynników dało efekt w postaci 2% wzrostu średniej ceny metra kwadratowego mieszkań pozostających w ofercie” – czytamy w materiale.

W marcu kontynuowały marsz w górę także ceny mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Jak wynika z danych portalu GetHome.pl, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście średnia cena metra kwadratowego podskoczyła w ciągu miesiąca o 1%, zaś w Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o 2%. Tylko w Poznaniu odnotowano w marcu spadek średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki – o 2%, podano dalej.

Źródło: ISBnews