Listopad przyniósł cenową stabilizację oferty firm deweloperskich w metropoliach, wynika ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl. Jedynie w Warszawie średnia cena metra kwadratowego oferowanych mieszkań nieznacznie spadła, a w pozostałych miastach – praktycznie się nie zmieniła.

„Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji. A szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują oni do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców” – powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo, cytowany w komunikacie.

Tymczasem Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1% (do ok. 18,2 tys. zł/m2). Wynika to jednak najpewniej z faktu, że na rynku pojawiła się dość duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł za metr.

„Także w pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej (niespełna 15,3 tys. zł/m2). Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie jak w Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m2), Trójmieście (ok. 17 tys. zł/m2), Łodzi (ok. 11,3 tys. zł/m2), Poznaniu (ok. 13,7 tys. zł/m2) i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/m2)” – czytamy dalej.

Zdaniem eksperta portalu RynekPierwotny.pl po 11 miesiącach największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. zachowuje Łódź, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1% niższa niż rok temu. Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (0%), która zepchnęła Kraków (+1%) na trzecią. We Wrocławiu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła w listopadzie 4%, a w Warszawie i Poznaniu – 3%.

Źródło: ISBnews