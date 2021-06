Cordia zamierza sprzedać 745 mieszkań w Polsce w 2021 r., co odpowiada ok. połowie kontraktacji całej grupy, podał deweloper.

„W pierwszym kwartale tego roku sprzedaliśmy 141 mieszkań – zarówno pod marką Cordii, jak i Polnordu. Nasz cel na ten rok to 745 sprzedanych lokali. Plany na kolejne lata wyglądają podobnie. Oczywiście, te kalkulacje bazują wyłącznie na nieruchomościach, które już mamy w portfolio i nie biorą pod uwagę terenów, które jeszcze możemy nabyć. Nieustannie śledzimy rynek i analizujemy nowe możliwości zakupu gruntów. Z taką poprawką, sprzedaż na poziomie 1000 mieszkań rocznie, którą zapowiadaliśmy jakiś czas temu, jest jak najbardziej realna” – powiedział dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w Cordia Polska i prezes Polnordu Michał Melaniuk, cytowany w komunikacie.

Dla porównania, węgierska grupa na swoim macierzystym rynku planuje oddać w tym roku 1 800 mieszkań, sprzedać 860 i uruchomić 7 nowych projektów.

W Polsce deweloper działa aktywnie w Krakowie, Warszawie i Trójmieście, a w planach ma kolejne miasta.

„Nasza strategia ekspansji do nowych miast w Polsce nabiera kształtów. Jesteśmy już w Gdańsku, jesteśmy w Sopocie, a najprawdopodobniej już na początku przyszłego roku ruszymy z długo wyczekiwanym projektem rewitalizacji terenu dawnych zakładów odzieżowych, którego efektem będzie wieloetapowe osiedle na poznańskich Jeżycach. Jednocześnie umacniamy się w Krakowie i Warszawie, nie rezygnując z nowych inwestycji na tych rynkach. Planujemy, że wraz ze wzrostem skali działalności, dynamika rozwoju Cordii w Polsce jeszcze bardziej przyspieszy. Polska to dla naszej grupy absolutnie kluczowy rynek” – dodał Melaniuk.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Cordia uruchomiła trzy nowe projekty. Do przedsprzedaży trafiły mieszkania realizowane w ramach drugiego etapu Villi Jaśkowa Dolina w Gdańsku, krakowskie osiedle Safrano oraz projekt z sektora premium w Sopocie – Leśna Sonata. W sumie w tym roku Cordia wprowadziła na rynek 332 mieszkania. Po zapowiadanej na jesień premierze w Warszawie, ta suma zwiększy się o kolejne 225 lokali – do 557, wymieniono.

Jako jedyny akcjonariusz spółki Polnord, Cordia wlicza w swoje plany sprzedażowe także projekty realizowane pod marką Polnordu. Do takich należy Stacja Kazimierz na warszawskiej Woli, w ramach której do sprzedaży w tym roku trafiło 100 mieszkań. Obecnie w sprzedaży Cordii są też mieszkania realizowane w ramach pierwszego etapu gdańskiego osiedla Villa Jaśkowa Dolina, warszawskich projektów Fantazja i Horyzont Praga oraz krakowskiego osiedla Jerozolimska. Aktualna oferta Polnordu obejmuje natomiast lokale na osiedlach Wiktoria i Wioletta w warszawskim Wilanowie.

„W przygotowaniu na lata 2021-2027, Grupa Cordia ma projekty w Gdańsku (ok. 500 mieszkań), Warszawie (ok. 3000 mieszkań) i Poznaniu (premiera na nowym rynku – ok. 700 mieszkań). Zabezpieczyła także grunty pod kolejne realizacje – w samej Warszawie jest to potencjał na kolejne ok. 1000 mieszkań” – czytamy także.

Cordia jest jedną z największych grup deweloperskich i inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: ISBnews