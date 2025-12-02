CPD S.A. konsekwentnie wdraża swoją Strategię Rozwoju. Spółka zawarła umowę nabycia udziałów w spółce Osiedle Kmicica Sp. z o.o., właściciela atrakcyjnej nieruchomości w Częstochowie, położonej w okolicy Jasnej Góry.

Na mocy zawartej umowy, CPD nabyło pakiet większościowy, tj. 204 udziały, stanowiące 51% kapitału zakładowego tej spółki. Udziały zostały nabyte tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CPD S.A. wyemitowanych po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 3.264.000,00 zł, tj. jednostkowej cenie wynoszącej 3,2 zł.

Spółka Osiedle Kmicica Sp. z o.o. jest właścicielem działki o powierzchni 1,1245 ha, położonej w Częstochowie, w okolicy ul. Św. Kingi, o szacunkowej wartości rynkowej wynoszącej 6.869.900,00 zł. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową. Dla nieruchomości została wydana w 2018 roku decyzja o warunkach zabudowy, przewidująca realizację do sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku usługowego typu aparthotel. Atrakcyjna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Jasnej Góry oraz korzystne uwarunkowania zabudowy niosą dla CPD S.A. potencjał wykorzystania nieruchomości na jeden z celów określonych w Strategii Rozwoju Spółki, w obszarze długoterminowego wynajmu nieruchomości hotelowych wskazuje Rafał Kijonka, Prezes Zarządu CPD S.A.

Informacje o Spółce:

CPD S.A. jest spółką działającą w branży nieruchomości, przede wszystkim w zakresie budowy mieszkań, biur i magazynów. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 r., wcześniej jako Celtic Property Developments S.A. (w dniu 17 września 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na CPD S.A.). 10 lipca 2025 r. Zarząd Spółki zakończył proces przeglądu opcji strategicznych celem zidentyfikowania i oceny dalszych możliwych kierunków rozwoju Spółki. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami CPD S.A. planuje długoterminowy wynajem nieruchomości w Polsce, wynajem nieruchomości hotelowych w Europie, nieruchomości mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych, a także nieruchomości z przeznaczeniem na data center i fabryki AI w Polsce.