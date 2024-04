CTP powiększył polski bank ziemi o blisko 500 tys. m2, podała spółka. Firma zakupiła tereny inwestycyjne w Łodzi, Toruniu oraz aglomeracji warszawskiej, dające możliwość wybudowania w krótkim terminie około 200 000 m2 powierzchni najmu.

Decyzja o nabyciu nowych działek wpisuje się w ogłoszoną w ubiegłym roku strategię Grupy, która zakłada nakłady inwestycyjne w wysokości 300 mln euro na dalszy rozwój biznesu w Polsce.

„Dzięki zakupowi portfela nieruchomości w północno-centralnej części kraju nasz bank ziemi przekroczył 3 mln m2. Zabezpieczone grunty zapewnią CTP możliwość rozwoju przez najbliższe trzy lata i jeszcze bardziej zwiększą tempo realizacji parków biznesowych. Już teraz jesteśmy w pierwszej trójce deweloperów przemysłowo-magazynowych pod względem podaży – oczekujemy, że do końca roku nasze lokalne portfolio zbliży się do 1 mln m2 powierzchni całkowitej. Strategicznie ulokowane grunty stanowią dla nas kluczową inwestycję, która umożliwia nam nawiązanie długookresowych partnerstw biznesowych i zaspokojenie potrzeb różnorodnych klientów z branż logistycznej, magazynowej oraz produkcyjnej” – powiedział managing director w CTP Polska Piotr Flugel, cytowany w komunikacie.

Nowo pozyskane grunty są zlokalizowane we wschodniej części aglomeracji łódzkiej, w Toruniu oraz w Jankach i Nowym Koniku, czyli miejscowościach sąsiadujących z Warszawą. Wszystkie zakupione tereny inwestycyjne posiadają niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia budowy obiektów logistyczno-magazynowo-przemysłowych. Na ich terenie powstaną CTParks – będą to głównie magazyny miejskie, stanowiące kluczowy element w adaptacji łańcuchów dostaw do aktualnych warunków rynkowych.

„Rośnie aktywność zagranicznych i krajowych inwestorów. W związku z tym obserwujemy silne zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczno-przemysłowe gotowe do wynajmu właściwie od zaraz. Mówimy tu o przestrzeniach zaprojektowanych w energooszczędnej technologii i wyposażonych w systemy doświetlenia, które znacząco poprawiają komfort wielogodzinnej pracy, a nie służą tylko do składowania towarów. Zakupione w ostatnim czasie grunty zabudujemy więc parkami biznesowymi skierowanymi do różnych typów najemców: od mniejszych firm usługowych i handlowych po przedsiębiorstwa zajmujące się lekką produkcją czy operatorów logistycznych” – dodała director of client relations & corporate affairs w CTP Polska Bogi Gabrovic.

Strategia CTP zakłada realizację inwestycji w modelu multi-tenant. W praktyce oznacza to budowę obiektów zaprojektowanych do obsługi wielu najemców w jednej lokalizacji. Tak też będzie w przypadku parków biznesowych, które powstaną na nowo nabytych gruntach. To możliwe dzięki różnej rozpiętości pojedynczych modułów najmu – od małych powierzchni od 500 m2, poprzez centra logistyczne, po dodatkowo doświetlone i docieplone przestrzenie produkcyjne o metrażu od 1 500 m2. W ten sposób CTP umożliwi najemcom elastyczne zarządzanie przestrzenią w zależności od ich zmieniających się potrzeb.

CTP jest największym w Europie kontynentalnej, pod względem powierzchni najmu brutto, właścicielem, deweloperem oraz zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych notowanym na giełdzie. Firma posiada w portfelu ponad 9,5 mln m2 powierzchni w dziesięciu krajach.

Źródło: ISBnews