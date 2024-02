Dekpol Deweloper zakłada, że udział segmentu deweloperskiego w wynikach Grupy Dekpol w następnych latach będzie rósł, a jednocześnie segment będzie poprawiał marże, poinformował ISBnews prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak. Spółka analizuje rynek warszawski.

„Zakładamy, że udział Dewelopera w wynikach Grupy Dekpol w następnych latach będzie rósł. W związku z tym, że nasz bank ziemi jest zdywersyfikowany i w realizacji przeważać zaczynają inwestycje premium, marże segmentu deweloperskiego w nadchodzących latach powinny się poprawiać” – powiedział Barandziak w rozmowie z ISBnews.

Widzi ponadto, że wahania cen materiałów i wykonawstwa nie są już tak gwałtowne i nieprzewidywalne, jak w ostatnich dwóch latach.

„Z drugiej strony zarząd zdaje sobie sprawę, jakie wyzwania stoją przed deweloperem – czasochłonne procedury administracyjne przy uzyskiwaniu pozwoleń, zmieniające się przepisy o planowaniu przestrzennym czy potencjalne zmiany koniunktury. Aktualnie koniunktura sprzyja rozwojowi działalności deweloperskiej. Sprzedaż segmentu popularnego właściwie idzie równo. Sprzedaż w ubiegłym roku wspierana była programem 'Bezpieczny kredyt 2%’ i teraz czekamy na uruchomienie kolejnej edycji programu. Warto jednak podkreślić, że klienci, nawet jeśli nie przyznano im 'Kredytu 2%’, nie wstrzymują się z decyzjami zakupowymi i korzystają z innych form kredytowania. Natomiast segment premium – poza delikatną sezonowością – charakteryzuje się od kilku lat stabilną sprzedażą” – wymienił prezes Dekpol Deweloper.

W tym roku spółka planuje rozpoczęcie inwestycji przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie – oczekuje na pozwolenie na budowę.

„Rynek warszawski od lat jest dla nas interesujący, dlatego też nieustannie go badamy. W tej chwili analizujemy kilka potencjalnych działek w samym centrum miasta pod projekty apartamentów inwestycyjnych, ale też w miejscowościach ościennych pod kątem typowych projektów mieszkaniowych. Interesują nas też m.in. miejscowości takie jak Wrocław, Katowice i Kraków, i oczywiście Trójmiasto” – podsumował prezes.

Planem Grupy Dekpol w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2024 roku przychodów na poziomie ok. 400 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 500 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Natomiast planowany cel na rok 2024 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 650 lokali, podała wcześniej spółka.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews