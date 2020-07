Dekpol Deweloper, wchodzący w skład grupy kapitałowej Dekpol, podtrzymał plan sprzedażowy i plan przekazań mieszkań na ten rok, obejmujące odpowiednio 400 i 650 lokali, poinformował prezes Sebastian Barandziak.

„Celem spółki na ten rok jest sprzedaż 400 lokali i rozpoznanie w wyniku 650 lokali. Przedstawione cele sprzedażowe na 2020 rok są aktualne. Musimy mieć jednak na względzie niepewność związaną z pandemią COVID-19. W związku z tym spółka na bieżąco monitoruje sytuacje i aktualizuje cele sprzedażowe w oparciu o najlepszą wiedzę, jak i informacje z rynku” – napisał Barandziak w komentarzu dla ISBnews.

Wcześniej podczas konferencji prasowej podkreślił, że pandemia COVID-19 do tej pory nie miała większego wpływu na działalność operacyjną spółki.

Poinformował także, że debiut Dekpolu na rynku wrocławskim przesunął się na przyszły rok, że względu na proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale jednocześnie projekt został zoptymalizowany, a liczba lokali zwiększona do ok. 400 z ok. 350.

„Cele i plany spółki to dywersyfikacja oferty, zarówno w ujęciu geograficznym (pomorskie, Warszawa i okolice, Wrocław) oraz produktowym – segment popularny, podwyższony i premium. Walczymy o wzrost marży brutto i to powinno być widoczne już w tym roku” – mówił także Barandziak podczas konferencji prasowej.

W lutym spółka podała, że w 2020 r. chce sprzedać 400 lokali o wartości rzędu 200 mln zł. Jej zamiarem było też rozpoznanie w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) 650 lokali o wartości rzędu 320 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży brutto ze sprzedaży do poziomu powyżej 20%.

Także w lutym br. Dekpol Deweloper informował, że planuje rozpoczęcie budowy pierwszej wrocławskiej inwestycji w II kwartale 2020 r. Miała ona dostarczyć ok. 350 lokali.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

