Dekpol Deweloper, spółka z Grupy Dekpol, zabezpieczył działkę w Toscolano-Maderno nad jeziorem Garda w Lombardii (Włochy) i przystępuje do ostatnich działań poprzedzających podpisanie umowy przyrzeczonej, podała spółka. Transakcja obejmuje grunt z aktualnym pozwoleniem na budowę, przeznaczony pod realizację prestiżowego kompleksu mieszkaniowego.

„Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów projektami wakacyjnymi realizowanymi poza Polską. Pierwszy projekt we Włoszech traktujemy jako naturalne uzupełnienie naszej oferty, która pozostaje silnie skoncentrowana na rynku krajowym, który nadal jest dla nas numerem jeden w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Projekt nad Gardą jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej działalności

i odpowiedzią na potrzeby części naszych klientów poszukujących nieruchomości w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Europy. Miejscowość Toscolano-Maderno łączy wyjątkowe walory krajobrazowe z dostępem do infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki, z której roztacza się spektakularny widok na Gardę, znajdują się lokalne restauracje, pola golfowe, rozbudowana sieć tras rowerowych oraz szlaki trekkingowe prowadzące na Monte Pizzocolo” – powiedział prezes Dekpol Deweloper Michał Skowron, cytowany w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews