Planem Grupy Dekpol w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2024 roku przychodów na poziomie ok. 400 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 500 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Natomiast planowany cel na rok 2024 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 650 lokali, podała spółka.

„Analizując dane makro, sytuację popytową oraz pierwsze napływające informacje o tym, jak może wyglądać program wsparcia, który zastąpi obecny 'bezpieczny kredyt 2%’, oczekujemy, że rok 2024 będzie również bardzo dobry, dlatego też stawiamy sobie kolejne ambitne cele: sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 650 lokali i osiągnięcie przychodów na poziomie około 400 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 500 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej” – powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie.

„Stale rozwijamy też bank ziemi. W szczególności powiększamy obszary inwestycji co do których mamy już pewność, że nasi klienci się nimi interesują – tak zrobiliśmy dokupując ziemie w sąsiedztwie inwestycji Sol Marina. Analizujemy rynek pod kątem dalszej rozbudowy banku ziemi. Dostępność gruntów od kilku lat jest dla naszego sektora wyzwaniem, ale pojawiają się pewne sygnały o możliwym uruchomieniu zasobów nieruchomości będących w gestii organów państwowych czy samorządowych, co może mieć korzystny wpływ na możliwości zakupu działek czy zawieranie różnego typu kontraktów na realizację projektów mieszkaniowych” – powiedział także.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

