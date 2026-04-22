Segment deweloperski Dekpolu sprzedał umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi i przedwstępnymi 116 lokali w I kwartale 2026 roku, a liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym za ten okres to 175 sztuk, podała spółka. Na koniec marca łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 839 lokali, podano także.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 roku miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

