Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 472 lokale w 2023 r. wobec 341 lokali rok wcześniej. Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy to 478 lokali wobec 380 lokali rozpoznanych w 2022 roku, podała spółka. Na dzień 31 grudnia roku łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 740 lokali.

„Szacunkowa wartość lokali sprzedanych w 2023 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 278 mln zł, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym Grupy w 2023 roku wyniesie około 320 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedażowych i przekazań w 2023 roku. Wzbogacenie oferty o nowe projekty w połączeniu z poprawą ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości przełożyły się na dynamiczny wzrost naszej sprzedaży w II poł. ub.r. W konsekwencji nie tylko osiągnęliśmy, ale istotnie przekroczyliśmy cele operacyjne, jakie postawiliśmy sobie na rok 2023 i zbliżyliśmy się pod kątem poziomu kontraktacji do rekordowego pod tym kątem roku 2021. Jak wskazywaliśmy już w trakcie roku – dobrze sprzedają się zarówno inwestycje w segmencie premium, jak i popularnym. Nasza strategiczna decyzja o utrzymywaniu bogatej, zdywersyfikowanej oferty przynosi oczekiwane efekty. Mamy odpowiedź zarówno na potrzeby klientów gotówkowych, inwestujących swój kapitał, jak i klientów wspomagających się kredytem, kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Pod tym kątem stale uzupełniamy naszą ofertę o kolejne atrakcyjne projekty z różnych segmentów – na koniec grudnia ub.r. mieliśmy dostępne do sprzedaży 740 lokale. Do oferty włączyliśmy m.in. nową inwestycję Granaria w Gdańsku na Wyspie Spichrzów. Liczymy na znaczne zainteresowanie klientów w tej unikalnej lokalizacji, w której z sukcesem zrealizowaliśmy sprzedaż apartamentów Grano. Pino Resort typowo plażowa inwestycja wyposażona między innymi w otwarty basen, wzbogaciła natomiast ofertę na Wyspie Sobieszewskiej, czyli także w lokalizacji, która okazała się wśród naszych klientów hitem” – powiedział prezes Dekpol Deweloper Sebastian Barandziak, cytowany w materiale.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews