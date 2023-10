Develia nabyła nieruchomość w Gdańsku w rejonie ul. Ptasiej o powierzchni ok. 0,4 ha za 5,8 mln zł, podała spółka. Zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 80 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to II kwartał 2024 roku.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. firma wypracowała 1 067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews